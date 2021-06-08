В ФРГ не смогли назвать дату начала подачи газа по «Северному потоку — 2»

Представитель Министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания ФРГ заявил, что власти региона пока не могут назвать точную дату подачи газа по «Северному потоку — 2», требуются тесты и подготовка трубопровода, передает ТАСС.

По его словам, «срок для выдачи этих разрешений пока не может быть определен», так как сначала нужно «установить фактическое подключение, а также провести многочисленные испытания и подготовительные работы».

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца текущего года, и проект будет введен в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.