Решетников заявил, что Путин «выстрадал» решение о продлении льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что президент России Владимиром Путин «выстрадал» решение о продлении льготной ипотеки. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал министр.

Он также выразил мнение, что сейчас идет процесс оздоровления отрасли, и резкая остановка льготной программы могла бы привести к обвалу спроса и как итог к отказу от новых проектов.

По словам Решетников, в данный момент уже можно увидеть рост числа проектов в отрасли, так как последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Он добавил, что рынок сумел адаптироваться к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложилась пандемия коронавируса.

4 мая президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком. Также глава государства объявил о продлении льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года.