Названы российские регионы с низкой и высокой безработицей

Среди российских регионов, где больше всего граждан искали работу с февраля по апрель, Ингушетия, Тыва и Чечня. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В Ингушетии уровень безработицы составил 32,2%. В Тыве проблемы с трудоустройством были у 20,4% населения, в Чечне — у 18,1%. Затем в рейтинге по безработице идут Дагестан (16,4%) и республика Алтай (14,7%).

Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда. В результате безработным считают человека, у которого нет официального места работы во время исследования, он находится в поиске и готов трудиться со следующей недели.

Выяснилось, что наиболее низкий уровень безработицы в начале года наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертая и пятая позиции у Татарстана — 2,8% и Москвы — 3%.

Ранее сообщалось, что более 80% студентов при выборе работы на первое место ставят зарплату. Эксперты отрасли связывают изменения с коронакризизом — хороший оклад видится молодежи привлекательнее престижной профессии.