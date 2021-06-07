Минфин России исключил запрет на расчеты в долларах

Министерство финансов России, несмотря на поддержку отказа от использования долларов в международных расчетах, считает, что запрет на такую форму расчетов не будет полезен российской экономики, указано на сайте ведомства.

«Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — указано в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал доллар «политической валютой» и объяснил его вывод из ФНБ.

Он отметил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью выйдя из доллара и добавив золото.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.