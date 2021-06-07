РФ уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

Нидерланды получили уведомление российской стороны о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление голландского минфина.

«Российская Федерация уведомила о расторжении соглашения об избежании двойного налогообложения между Нидерландами и Россией в одностороннем порядке», — сказали в ведомстве.

В ведомстве назвали это шагом в неверном направлении, подчеркнув, что в то же время он стал неизбежным. Подчеркивается, что Амстердам продолжит попытки наладить диалог с Москвой и урегулировать вопрос двойного налогообложения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Действие соглашения прекратится с 1 января 2022 года.