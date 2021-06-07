Минсельхоз назвал способ избежать дефицита куриных яиц

Минсельхоз предлагает производителям перейти на поставки по прямым контрактам для недопущения сокращения производства яиц и возможного дефицита этой продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас приобрести яйца у производителей можно на на электронных тендерах, где торговые сети выставляют свои заявки со стоимостью продукции. Изготовители в свою очередь конкурируют между собой, снижая цену и пытаясь попасть на рынок. При прямом договоре цена фиксируется на полгода, год.

Согласно информации Минсельхоза, 2 июня средняя оптовая цена на куриные яйца 1-й категории составила 48,6 рублей, 2-й категории — 42,5 рублей.

В ведомстве обратили внимание на то, что при этом «имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости». Это небрендированные яйца, которые можно приобрести через тендеры торговых сетей.

Как сообщили в Росптицесоюзе «Известиям», средняя стоимость яиц в закупке достигает 28–35 рублей при себестоимости 49–52. При этом на полке они стоят 74–110 рублей, добавили в Национальном союзе птицеводов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг выступает за повышение цен на яйца для избежания дефицита.