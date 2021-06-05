Белоруссия может отказаться от западных товаров

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика будет отказываться от западных товаров и технологий, это будет ответом на введенные в отношении страны санкции. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий», — сказал глава правительства.

По его словам, Белоруссия готова переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние десятилетия «семимильными шагами движутся вперед».

«По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются», — сказал Головченко.

Как указал премьер, в Минске знают, кем заменить поставщиков, готовы переориентироваться. Глава кабмина отметил, что разрыв технологий в настоящее время минимальный.

Головченко также подчеркнул, что белорусская сторона готова к тому, чтобы использовать специальные защитные меры в отношении рынка республики. Речь идет не только об инвестиционном импорте в Белоруссию, а также о завозе из-за рубежа товаров народного потребления. «У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов», — подытожил премьер.

Ранее Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер в ответ на санкции Евросоюза.

До этого стало известно, что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.