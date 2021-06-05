В Белоруссии заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск будет отстаивать в суде своей право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он сообщил, что представители белорусской стороны выступили на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), обозначили свою позицию, однако ИКАО до сих пор не приступила к расследованию. По словам главы кабмина, комиссия пока не сформирована.

Он отметил, что Белоруссия хочет объективного международного расследования этого инцидента, заинтересован прежде всего в этом.

«Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба», — заявил Головченко.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.