Силуанов заявил об успешном преодолении кризиса из-за COVID-19

Решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует, что экономика страны успешно преодолела кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, считает глава Министерства финансов Антон Силуанов. Его слова приводит РИА «Новости».

Министр напомнил, что с начала прошлого года понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов смогли избежать только несколько стран Группы двадцати (G20, «Большая двадцатка»).

«Время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств», – заявил Силуанов.

4 мая президент России Владимир Путин рассказал, что спад в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса стал самым большим после Второй мировой войны. При этом глава государства добавил, что по итогам 2020 года российская экономика сократилась меньше мировой, а к концу 2021 года ожидается уверенный рост.