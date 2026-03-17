Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Футбольный агент раскритиковал тренера «Спартака» за матч с «Зенитом»

Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскритиковал на шоу «Это футбол, брат!» главного тренера «Спартака» Хуана Карседо за решение оставить в запасе полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Вот этот тренер, по мне, низкой квалификации. Если ты своих двух ключевых футболистов на матч с «Зенитом» оставляешь на лавке, то тебе вообще грош цена. Для меня этот тренер закончился», — сказал Гурцкая.

В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице красно-белые расположились на шестой строчке, набрав 35 очков. В следующем туре «Спартак» 22 марта сыграет с «Оренбургом».

Ранее тренер сборной России назвал оборону «Спартака» проблемой всей команды.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!