Умер актер из «Назад в будущее» после сложной операции на спине

TMZ: ушел из жизни актер Мэтт Кларк, известный по «Назад в будущее»
Американский актер Мэтт Кларк, известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3», скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным источника таблоида, он умер в своем доме в Техасе 15 марта. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине.

Как отмечает издание, в прошлом году Кларк принял участие в встрече актеров «Назад в будущее» на Dallas Fan Expo, приуроченной к 40-летию фильма. Там он пообщался с Майклом Дж. Фоксом, сыгравшем в трилогии Марти Макфлая, и поучаствовал в обсуждении с поклонниками.

За свою карьеру Кларк снялся в десятках фильмов и сериалов. Он играл в вестернах вместе с Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном, а также появился в культовом фильме 1980-х «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении».

Кроме того, актер снимался в сериалах «Грейс в огне», «Бонанза», «Кунг-фу» и «Династия». Его последней работой стала роль старателя в фильме «Миллион способов потерять голову» 2014 года.

Семья Кларка рассказала, что он относился к профессии с уважением, но не стремился к славе. По их словам, он ценил возможность работать с людьми, которые любят свое дело и близких, считал себя удачливым человеком и прожил жизнь так, как хотел.

Ранее скончался актер Василий Скромный, известный по роли Гуся в фильме «Приключения Электроника».

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
