Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Популярный японский напиток ослабляет симптомы аллергии

npj: японский зеленый чай матча ослабляет симптомы аллергии
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может ослаблять приступы чихания при аллергическом рините, воздействуя не на иммунную систему, а на нервные механизмы рефлекса чихания. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Science of Food.

В эксперименте исследователи использовали мышей с моделью аллергического ринита, у которых искусственно вызывали симптомы сенной лихорадки. Животным регулярно давали экстракт чая матча, после чего проверяли их реакцию на аллерген.

У мышей, получавших матчу, частота приступов чихания значительно снижалась по сравнению с контрольной группой. При этом анализ показал, что основные иммунные механизмы аллергии почти не изменились.

Уровень иммуноглобулина Е (IgE), активность тучных клеток и накопление воспалительных клеток оставались практически такими же, как у животных без лечения. Это означает, что чай не подавляет саму аллергическую реакцию.

Дополнительные исследования показали, что матча влияет на активность нейронов в стволе мозга, участвующих в запуске рефлекса чихания. У мышей с аллергией активность гена c-Fos — маркера работы этих нейронов — резко возрастала. После приема матча она снижалась почти до нормального уровня.

По мнению авторов, это указывает на то, что матча может подавлять нервные сигналы, запускающие чихание. Исследователи считают, что такой механизм потенциально может использоваться для облегчения симптомов аллергического ринита, хотя для подтверждения эффекта у людей потребуются дополнительные исследования.

Ранее врач рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ по анализу крови.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!