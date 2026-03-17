Популярный японский напиток ослабляет симптомы аллергии

Ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может ослаблять приступы чихания при аллергическом рините, воздействуя не на иммунную систему, а на нервные механизмы рефлекса чихания. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Science of Food.

В эксперименте исследователи использовали мышей с моделью аллергического ринита, у которых искусственно вызывали симптомы сенной лихорадки. Животным регулярно давали экстракт чая матча, после чего проверяли их реакцию на аллерген.

У мышей, получавших матчу, частота приступов чихания значительно снижалась по сравнению с контрольной группой. При этом анализ показал, что основные иммунные механизмы аллергии почти не изменились.

Уровень иммуноглобулина Е (IgE), активность тучных клеток и накопление воспалительных клеток оставались практически такими же, как у животных без лечения. Это означает, что чай не подавляет саму аллергическую реакцию.

Дополнительные исследования показали, что матча влияет на активность нейронов в стволе мозга, участвующих в запуске рефлекса чихания. У мышей с аллергией активность гена c-Fos — маркера работы этих нейронов — резко возрастала. После приема матча она снижалась почти до нормального уровня.

По мнению авторов, это указывает на то, что матча может подавлять нервные сигналы, запускающие чихание. Исследователи считают, что такой механизм потенциально может использоваться для облегчения симптомов аллергического ринита, хотя для подтверждения эффекта у людей потребуются дополнительные исследования.

