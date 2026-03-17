Ирак начал переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

Министр Гани: Ирак обсуждает с Ираном проход танкеров через Ормузский пролив
Ирак контактирует с властями Ирана, чтобы добиться разрешения для прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Об этом заявил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, передает информационное госагентство INA.

Подробностей не приводится.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что власти Ирана обсуждают с рядом стран вопрос безопасного прохода их судов через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив по вине США и Израиля больше нельзя использовать, как прежде.

 
