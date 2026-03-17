В Иране рассказали о последствиях атаки США по острову Харк

В Иране заявили об отсутствии перебоев в экспорте нефти после удара США по Харку

Перебоев в экспорте иранской нефти не произошло после удара США по острову Харк. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Ирана Эсмаил Хосейни., передает агентство Tasnim.

«Работники нефтяной промышленности с высоким боевым духом продолжают свою деятельность, и благодаря круглосуточным усилиям не произошло никаких перебоев в экспорте нефти», — сказал он

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В Иране заявили, что заявления представителей США не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Иране перечислили возможные условия для открытия Ормузского пролива.