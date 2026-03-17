В Иране оценили ход военной операции США и Израиля

Спикер парламента Ирана Галибаф: США и Израиль не смогли реализовать свои планы
Иран не позволил США и Израилю реализовать свои планы в отношении республики. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Tasnim.

«Враг не смог навязать нам свой план, и мы реализовали все, что запланировали», — сказал он.

По словам Галибафа, текущие условия сплотили народ Ирана «больше, чем когда-либо».

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
