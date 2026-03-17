Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Челябинской области раньше срока распустилась верба и проснулись бабочки

На Таганае верба распустилась на 11 дней раньше срока
Александр Кряжев/РИА Новости

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области верба распустилась почти на две недели раньше среднемноголетних сроков. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

По данным специалистов, цветение началось несмотря на то, что еще десять дней назад температура опускалась до минус 25 °C. Это самый ранний срок за все время фенологических наблюдений — он опережает норму на 11 дней.

Также в парке зафиксировали необычно раннее пробуждение бабочек крапивницы. Обычно они появляются 8 апреля, а предыдущий рекорд — 25 марта 2016 года. В этом году насекомых заметили уже 14 марта, что стало абсолютным максимумом за 20 лет наблюдений.

Кроме того, в нацпарке ожидают скорое пробуждение муравьев. В пресс-службе пояснили, что часть куполов муравейников со стороны солнца уже оттаяла.

Вместе с тем заведующий лабораторией дендрологии главного ботанического сада РАН Сергей Рысин предупреждал, что заморозки, которые прогнозируются в Московском регионе, могут приостановить цветение вербы. Биолог отмечал, что в каждом конкретном регионе России в качестве вербы на праздник граждане используют ветви тех видов ив, которые произрастают в данной местности, но все деревья цветут в промежутке с марта по май. Как правило, это происходит раньше распускания листьев или одновременно с ним.

Ранее сообщалось, что в Москву возвращаются ночные заморозки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!