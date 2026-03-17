В Челябинской области раньше срока распустилась верба и проснулись бабочки

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области верба распустилась почти на две недели раньше среднемноголетних сроков. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

По данным специалистов, цветение началось несмотря на то, что еще десять дней назад температура опускалась до минус 25 °C. Это самый ранний срок за все время фенологических наблюдений — он опережает норму на 11 дней.

Также в парке зафиксировали необычно раннее пробуждение бабочек крапивницы. Обычно они появляются 8 апреля, а предыдущий рекорд — 25 марта 2016 года. В этом году насекомых заметили уже 14 марта, что стало абсолютным максимумом за 20 лет наблюдений.

Кроме того, в нацпарке ожидают скорое пробуждение муравьев. В пресс-службе пояснили, что часть куполов муравейников со стороны солнца уже оттаяла.

Вместе с тем заведующий лабораторией дендрологии главного ботанического сада РАН Сергей Рысин предупреждал, что заморозки, которые прогнозируются в Московском регионе, могут приостановить цветение вербы. Биолог отмечал, что в каждом конкретном регионе России в качестве вербы на праздник граждане используют ветви тех видов ив, которые произрастают в данной местности, но все деревья цветут в промежутке с марта по май. Как правило, это происходит раньше распускания листьев или одновременно с ним.

Ранее сообщалось, что в Москву возвращаются ночные заморозки.