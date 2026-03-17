Маркетолог объяснила рост продаж мужской косметики в России

Рост покупок мужских косметических средств в России обусловлен расширением ассортимента и изменением привычек потребителей. Об этом газете «Известия» сообщила директор по маркетингу и исследованиям «СберМаркетинг» Анна Тупикина.

По словам эксперта, увеличение количества покупок мужской косметики связано с появлением специализированных товаров для ухода за кожей, бородой, волосами, а также антивозрастных средств.

«Мужской уход перестает восприниматься как исключительно «женская» практика и становится частью повседневного self-care. Молодые поколения мужчин (миллениалы и Gen Z) чаще используют уходовые средства, интересуются составами, готовы тестировать новые бренды и покупать специализированные продукты», — подчеркнула она.

Маркетолог отметила, что сейчас такой тренд эффективно поддерживает маркетинг. Уход за собой стал популярен у мужчин благодаря барбершоп-культуре, фитнес-индустрии и инфлюенсерам. Теперь россияне чаще покупают не один или два базовых продукта, а целые наборы косметических средств.

Специалист также добавила, что сегодня рынок мужской косметики не пресыщен, поэтому у брендов есть пространство для предложения новых товаров в разных ценовых категориях.

До этого врачи-косметологи предупреждали, что не следует экономить на дневном креме для лица, поскольку он остается на коже часами и взаимодействует с ее клетками. По их словам, предпочтительно, чтобы в составе средства были масла ши, жожоба и экстракт зеленого чая — они обеспечивают выраженный лифтинг-эффект и укрепляют каркас кожи.

