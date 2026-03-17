В Москве задержали подельницу футболиста, убившего бизнесвумен

Девушку задержали по подозрению в участии в расправе над предпринимательницей из Москвы. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, 22-летняя девушка по имени Софья принесла в квартиру на Строгинском бульваре болгарку. С помощью инструмента нападавший смог вскрыть сейф, после чего достал из него все ценности и выбросил их в окно.

Сама Софья якобы после этого забрала эти вещи и отдала сообщникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В рамках закона за такое преступление она может получить до 15 лет лишения свободы.

Информацию о задержании подтвердили в Следственном комитете.

Проникновение в квартиру на Строгинском бульваре произошло 14 марта. Мошенники обманули несовершеннолетнюю дочь пострадавшей и сказали девочке открыть дверь жилья.

В результате к ним ворвался футболист, он нанес матери ребенка несколько ножевых ранений. Спасти женщину не удалось.



