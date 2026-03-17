Стали известны новые подробности нападения футболиста на семью в Москве

В Москве на обвиняемого в расправе футболиста завели дело о надругателсьтве

Футболист, которого обвиняют в нападении на женщину в квартире, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодого человека подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Когда он мог совершить это преступление и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Как сообщает Baza, после того как предпринимательница перестала подавать признаки жизни, а футболист якобы сбросил ценности семьи в окно, мошенники заставили несовершеннолетнюю дочь бизнесвумен совершать над собой действия сексуального характера в присутствии молодого человека.

По данным «Осторожно, новости», помимо юноши, фигурантами дела могут стать и другие лица, их личности еще не установлены. Предполагается, что насилие совершалось группой.

Инцидент произошел в квартире на Строгинском бульваре. Обманувшие девочку аферисты попросили оставить дверь жилья открытой. В результате внутрь проник юноша. Он якобы несколько раз ударил мать ребенка ножом и, вскрыв сейф, сбросил содержимое соучастнице.

Ранее «Урал» отказался платить зарплату обвиняемому в расправе футболисту.