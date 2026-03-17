В России возникли перебои с поставками препарата против болезни Аддисона

В России возникли перебои с поставками жизненно важного гормонального препарата «Зифлукорт», лекарство исчезло в крупнейших аптеках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Отмечается, что препарата нет в аптечных сетях «Ригла», «36,6», «Апрель» и «Планета Здоровья». В «Ригле» подтвердили, что дефицит фиксируется с начала марта, а продажи за первые две недели месяца упали в два раза по сравнению с январем и февралем.

Компания-производитель «Фармасинтез» заявила, что новые партии «Зифлукорта» были выпущены в оборот 2 марта, но в аптеках страны они появляются с задержкой из-за повышенного спроса и логистики. В Росздравнадзоре уточнили, что на складах находится 73 тыс. упаковок препарата, которые в ближайшее время должны распределить по российским субъектам.

«Зифлукорт» входит в перечень жизненно важных препаратов, его прописывают при заболеваниях надпочечников, включая болезнь Аддисона — редкое хроническое заболевание, при котором надпочечники не вырабатывают достаточно гормонов (кортизола и альдостерона). Единственный доступный аналог отечественного препарата — польский «Кортинефф», который стоит в несколько раз дороже (около 3,8 тыс. рублей против 353 рублей) и также практически отсутствует в московских аптеках.

Ранее в России зафиксировали дефицит жизненно важных препаратов от рака на основе платины.