Назван максимальный курс доллара в марте

Экономист Федоров: максимальный курс доллара в марте составит 82,5 рубля
Максимальный курс доллара в марте может составить 82,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Доллар в целом дорожает на мировом рынке, и рубль немного ослабевает. Российские экспортеры ждут объявления новой цены отсечения нефти в бюджетном правиле и придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице. При этом в марте и апреле традиционно идут повышенные продажи валюты для уплаты налогов. Волатильность в рубле до конца марта сохранится повышенной. Доллар может достигать 82,5 рубля», — отметил Федоров.

По данным Investing.com, 16 марта в моменте внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля. Это произошло впервые с 19 декабря 2025 года.

Что будет с курсом рубля после заседания ЦБ по ключевой ставке 20 марта — в материале «Газеты.Ru». Более высокая ключевая ставка, как правило, оказывает поддержку национальной валюте, более низкая, напротив, может привести к ослаблению рубля со временем.

Ранее в России объяснили ослабление рубля.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
