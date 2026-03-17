Назван максимальный курс доллара в марте

Максимальный курс доллара в марте может составить 82,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Доллар в целом дорожает на мировом рынке, и рубль немного ослабевает. Российские экспортеры ждут объявления новой цены отсечения нефти в бюджетном правиле и придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице. При этом в марте и апреле традиционно идут повышенные продажи валюты для уплаты налогов. Волатильность в рубле до конца марта сохранится повышенной. Доллар может достигать 82,5 рубля», — отметил Федоров.

По данным Investing.com, 16 марта в моменте внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля. Это произошло впервые с 19 декабря 2025 года.

Более высокая ключевая ставка, как правило, оказывает поддержку национальной валюте, более низкая, напротив, может привести к ослаблению рубля со временем.

