Губерниев предположил, что ЦСКА скоро уволит тренера

Журналист Дмитрий Губерниев предрек московскому ЦСКА смену тренерского штаба, передает «Матч ТВ».

«Вместо того, чтобы обратить внимание на кого‑то из наших тренеров, мы приглашаем иностранца. Боюсь, что кризис ЦСКА приведет к смене тренерского штаба», — сказал Губерниев.

Калининградская «Балтика» обыграла ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее в конце матча «Балтики» и ЦСКА произошла массовая потасовка с участием главных тренеров.

 
