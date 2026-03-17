Стало известно, когда Трамп применит ядерное оружие против Ирана

Президент США Дональд Трамп применит ядерное оружие в рамках конфликта с Ираном только в том случае, если от Тегерана будет исходить «неминуемая очевидная угроза» Соединенным Штатам с потенциальным применением против них оружия массового поражения. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

Он прокомментировал заявление экс-конгрессмена США Ньюта Гингрича о потенциальном применении ядерного оружия в ходе войны с Ираном, чтобы вместо Ормузского пролива создать новый водный канал.

«Соединенные Штаты в целом не готовы применить второй раз ядерное оружие без очевидной угрозы национальной безопасности <...> Они если и пойдут на это, то только при неминуемой очевидной угрозе Соединенным Штатам, но никак не в такой ситуации, которая складывается сейчас», — подчеркнул он.

Упомянутая неминуемая угроза США, конкретизировал Ярыгин, должна быть «по своим масштабам и эффекту сопоставима с 11 сентября». Тогда речь может пойти о возможном применении ядерного оружия, считает американист.

«Ядерное оружие может быть применено в ответ, только если против Соединенных Штатов, против территории Соединенных Штатов, будет применено оружие массового поражения», — сказал политолог.

Ярыгин при этом подчеркнул, что на данный момент в рамках конфликта на Ближнем Востоке не сложилось необходимых условий для потенциального применения Штатами ядерного оружия против Ирана.

«Нет условий таких. Как выбираться (Штатам из конфликта. — «Газета.Ru»), не знаю, но политики, которые делают такие провокационные заявления, я думаю, что это политики, находящиеся находящиеся в предвыборной кампании уже», — подытожил американист.

16 марта бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич рекомендовал Трампу решить проблему, возникшую из-за закрытия Ормузского пролива, с помощью ядерного оружия (ЯО).

«Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого [канала] и безопасный от атак Ирана», — отметил экс-парламентарий.

Ранее в Axios узнали о возобновлении прямых контактов между Ираном и США.