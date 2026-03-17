Губернатор рассказал об уничтоженных над Ленобластью дронах

Дрозденко: над Ленинградской областью и Финским заливом уничтожено 14 БПЛА

Над юго-западными районами Ленинградской области, южным и северным побережьем Финского залива уничтожено 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник добавил, что в Выборгском районе при падении обломков дрона в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система.

По словам Дрозденко, люди не пострадали, разрушений не выявлено.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

