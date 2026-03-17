Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Европейский политик призвал Зеленского согласиться на требования России

Политик Мема: Зеленский теряет достоинство лидера
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Отказываясь от мира с Россией и продолжая конфликт на Украине, президент Украины Владимир Зеленский «теряет достоинство лидера». Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик раскритиковал заявления Зеленского о том, что «ключом к миру» является «давление на Россию». Мема отметил, что Зеленский, затягивая конфликт, говорит украинцам, что «их страдания будут продолжаться».

«Украине придется платить долги западным странам, она полностью утратила свой суверенитет. Отказываясь от мира, Зеленский теряет достоинство лидера. Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером. Зеленский знает, что не сможет выиграть войну, это знают все лидеры ЕС. У них нет стратегии, и спустя много лет им следует вернуться к дипломатии», — отметил он.

По мнению политика, давление на Россию не сработает, и поэтому Зеленского необходимо принять требования Москвы, а именно не вступать в НАТО, отказаться от милитаризации страны, а также уважать территориальную целостность русскоязычных регионов.

До этого политик также призвал Зеленского рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина приехать в Москву на переговоры. Также Мема писал, что Зеленскому стоит рассмотреть возможность заключения мира с Россией из-за конфликта в Иране.

Недавно Мема отмечал, что ЕС делает все возможное, чтобы продолжить конфликт на Украине и еще сильнее милитаризироваться.

Ранее Зеленский ответил на предупреждения Ирана о вмешательстве в конфликт.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
