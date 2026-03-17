Отказываясь от мира с Россией и продолжая конфликт на Украине, президент Украины Владимир Зеленский «теряет достоинство лидера». Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик раскритиковал заявления Зеленского о том, что «ключом к миру» является «давление на Россию». Мема отметил, что Зеленский, затягивая конфликт, говорит украинцам, что «их страдания будут продолжаться».

«Украине придется платить долги западным странам, она полностью утратила свой суверенитет. Отказываясь от мира, Зеленский теряет достоинство лидера. Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером. Зеленский знает, что не сможет выиграть войну, это знают все лидеры ЕС. У них нет стратегии, и спустя много лет им следует вернуться к дипломатии», — отметил он.

По мнению политика, давление на Россию не сработает, и поэтому Зеленского необходимо принять требования Москвы, а именно не вступать в НАТО, отказаться от милитаризации страны, а также уважать территориальную целостность русскоязычных регионов.

До этого политик также призвал Зеленского рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина приехать в Москву на переговоры. Также Мема писал, что Зеленскому стоит рассмотреть возможность заключения мира с Россией из-за конфликта в Иране.

Недавно Мема отмечал, что ЕС делает все возможное, чтобы продолжить конфликт на Украине и еще сильнее милитаризироваться.



Ранее Зеленский ответил на предупреждения Ирана о вмешательстве в конфликт.