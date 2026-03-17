В Иране рассказали о ситуации с Ормузским проливом

Спикер парламента Ирана: Ормузский пролив нельзя будет использовать, как прежде

Ормузский пролив по вине США и Израиля больше нельзя использовать, как прежде. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает телеканал SNN.

«Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям», — сказал он.

По словам спикера, ситуация изменилась как с правовой точки зрения, так и с точки зрения безопасности прохода судов.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.