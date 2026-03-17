Более половины строящихся квартир в России оказались малогабаритными

В России в 2025 году свыше 54% строящегося жилья составили студии и однокомнатные квартиры со средней площадью 38,2 кв. м. К такому выводу пришли аналитики Т-Банка и федерального девелопера GloraX в совместном исследовании. Оно подготовлено в преддверии форума-интенсива по финансам ТОЛК-2026, который пройдет 1-4 апреля.

Аналитики сопоставили параметры строительства с фактическими сделками на рынке новостроек и спросом покупателей. По их данным, в 2025 году средняя площадь квартир в сделках составила 46,8 кв. м, тогда как по проектным декларациям — 49,2 кв. м. Таким образом, фактически приобретаемое жилье оказалось в среднем на 2,4 кв. м меньше параметров, заложенных в проектах.

«В условиях высокой стоимости жилья и ограниченного бюджета многие покупатели вынуждены искать компромисс между желаемым метражом и финансовой доступностью. Именно поэтому на рынке превалирует доля студий и однокомнатных квартир», — отметили в девелопере GloraX.

Следующим по популярности форматом остаются двухкомнатные квартиры. Их доля в структуре строящегося жилья составляет 32%, а средняя площадь — около 59 кв. м. При этом переход от студий и однокомнатных квартир к «двушкам» увеличивает средний метраж сразу на 20,8 кв. м, что существенно повышает бюджет покупки.

Наибольшая доля студий и однокомнатных квартир зафиксирована в Ленинградской области — около 70% строящегося жилья, а также в Санкт-Петербурге — 69%. В этих регионах возводятся и одни из самых компактных квартир в стране — со средней площадью 41,4 и 42,1 кв. м соответственно.

Высокая концентрация небольших квартир также отмечается в республике Крым, Алтае и Кемеровской области, Приморском и Ставропольском краях и Чечне, а также в Калининградской области и Краснодарском крае.

В то же время минимальная доля малогабаритных квартир наблюдается в Карелии и Чукотском автономном округе.

По словам директора сегмента недвижимости Т-Банка Вадима Мамонова, выбор жилья сегодня во многом определяется параметрами ипотечного кредита и комфортным уровнем ежемесячного платежа.

«Покупатели принимают максимально прагматичные решения и ориентируются прежде всего на бюджет сделки. Поэтому фактический спрос смещается в сторону более компактных квартир по сравнению с параметрами, заложенными в проектах. При этом доступность жилья в России сильно различается между регионами: ключевую роль играет соотношение стоимости квартиры и уровня доходов населения», — резюмировал он.