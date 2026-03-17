Один человек погиб в результате удара по Абу-Даби

Гражданин Пакистана погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в результате падения обломков баллистической ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-службы эмирата в соцсети X.

Отмечается, что осколки ракеты упали в районе Бени-Яс.

Накануне сообщалось, что палестинец погиб в Абу-Даби в результате падения ракеты на автомобиль. В тот же день ключевой в ОАЭ порт Фуджейра подвергся атаке, что привело к приостановке отгрузки нефти.

А в ночь на 16 марта в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.