Появились кадры задержания коммерсантов, похитивших почти полмиллиарда рублей

ФСБ показала задержание коммерсантов, похитивших у предприятий ОПК 460 млн руб.
ЦОС ФСБ России/ТАСС

Центр общественных связей ФСБ (ЦОС) показал кадры задержания двух руководителей коммерческих компаний в Москве по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованном видео сначала показано задержание одного фигуранта, а затем второго.

По данным ведомства, операцию провели совместно с МВД. Следствие считает, что фигуранты ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК и похитили деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Силовики провели обыски по месту жительства фигурантов, изъяли их средства мобильной связи, носители информации, персональные компьютеры, а также документы, изобличающие их противоправную деятельность. Суд арестовал обвиняемых.

Также стало известно, что в 2025 году ФСБ предотвратила ущерб от возможных хищений денежных средств предприятий ОПК России на сумму более 30 млрд рублей. При этом в федеральный бюджет и организациям ОПК были возвращены около 10 млрд рублей.

Ранее обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили почти половину суммы ущерба.

 
