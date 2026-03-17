В Крыму мужчина открыл огонь по полицейским

В Джанкойском районе Крыма мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре региона.

По данным следствия, 16 марта сотрудники полиции прибыли к дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин домовладения не захотел впускать их и несколько раз выстрелил из ружья, ранив правоохранителей.

После стрельбы он поджег свой автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался поджечь дом.

Подозреваемого обезвредили прибывшие сотрудники полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Халзан». Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Подозреваемым оказался 49-летний житель села Стефановка. Сейчас с ним работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося, его связи и источники оружия. Также проверяется информация о возможном применении им насилия в отношении членов семьи.

Следствие готовится предъявить обвинение и просить суд об аресте фигуранта.

Ранее россиянин повалил полицейского на землю и угодил под суд.