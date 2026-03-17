Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Крыму мужчина открыл огонь по полицейским

СК: житель Крыма открыл стрельбу по полицейским и поджег дом

В Джанкойском районе Крыма мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре региона.

По данным следствия, 16 марта сотрудники полиции прибыли к дому в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин домовладения не захотел впускать их и несколько раз выстрелил из ружья, ранив правоохранителей.

После стрельбы он поджег свой автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался поджечь дом.

Подозреваемого обезвредили прибывшие сотрудники полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Халзан». Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Подозреваемым оказался 49-летний житель села Стефановка. Сейчас с ним работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося, его связи и источники оружия. Также проверяется информация о возможном применении им насилия в отношении членов семьи.

Следствие готовится предъявить обвинение и просить суд об аресте фигуранта.

Ранее россиянин повалил полицейского на землю и угодил под суд.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
