Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в экономике РФ

Президент России Владимир Путин отметил прогресс в борьбе с бюрократией в экономике страны по ряду направлений. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятий решений по очень многим направлениям. Скажем, подключение к электроэнергетике», — заявил Путин.

По словам президента, «разбюрокрачивание», в том числе произошло в сфере выдачи разрешений на строительство.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В мае премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство планирует сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг.