Кудрин назвал вынужденным решение исключить доллар из ФНБ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что решение исключить долларовые активы из Фонда национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, исключение доллара из ФНБ не повлияет на оборот американской валюты в государстве.

«Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности», — добавил Кудрин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото. Отмечается, что структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

После этого сообщалось, что россиянам не следует продавать доллары, так как валютная стратегия населения не зависит от решения Фонда национального благосостояния свести долю долларов к нулю.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня.