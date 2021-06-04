В Польше объяснили отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe не только из-за заботы об экологии. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конечно, мы будем стараться как можно скорее выяснить этот вопрос, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — сказал Пшидач.

Дипломат также уточнил, что решение распространяется только на часть газопровода в Дании, два других участка в безопасности.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое ранее было выдано на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для подобного решения стало то, что агентство по охране окружающей среды было недостаточно осведомлено о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Baltic Pipe — предлагаемый газопровод между Польшей и Данией, который планировалось запустить в 2022 году. Власти Польши продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря и имеет пропускную способность в 55 миллиардов кубометров в год.