Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое ранее было выдано на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — сказано в заявлении.

Основанием для подобного решения стало то, что агентство по охране окружающей среды было недостаточно осведомлено о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

По словам заместителя директора и руководителя отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, такой проект из-за своих масштабов «не может не создавать неудобств».

Baltic Pipe — предлагаемый газопровод между Польшей и Данией, который планировалось запустить в 2022 году. Власти Польши продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря и имеет пропускную способность в 55 миллиардов кубометров в год.