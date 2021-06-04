Адвокат рассказал о способе вернуть украденные с карты деньги

Заключив с клиентом договор банковского обслуживания, банк принимает обязательства сохранить деньги как на счете, так и на электронных средствах платежа, но обеспечить это можно лишь при соблюдении ряда условий, рассказал агентству «Прайм» старший партнер адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семенов.

«Для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое вправе распоряжаться денежными средствами на карте (номер карты, пин-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка», — пояснил эксперт.

В случае кражи средств с карты необходимо сразу же обратиться в банк по телефону, который указан на вашей пластиковой карте, и сообщить о незаконной транзакции, уточнил Семенов.

Как правило, банк предлагает заблокировать карту, и с этим стоит согласиться, поскольку иного способа обеспечить сохранность ваших средств у него нет. После этого банк должен самостоятельно заниматься розыском мошенника — обратиться в правоохранительные органы, указал юрист.

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