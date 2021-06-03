В ЦБ рассказали о сроках перехода с наличных денег на цифровой рубль

Со временем на смену наличным деньгам придет цифровой рубль, однако переходный период займет длительное время. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил зампред Банка России Сергей Швецов, сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, «серая» экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Поэтому это длинный переходный период», — объяснил он.

Бумажные деньги Швецов посчитал «отходящей технологией, которая обслуживает либо «серый» бизнес, либо когда нет альтернативы». По мнению чиновника, успехи России в сфере развития интернета позволят заменить наличные деньги цифровыми рублями.

«Мы же ушли от каких-то неудобных форм денег. Я думаю, наличные тоже когда-то, через 10-20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить.», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги в России, а станет третьей формой денег.