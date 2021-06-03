Минэкономразвития назвал сроки восстановления экономики в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что восстановление экономики России идет опережающими темпами. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Годовой рост в апреле ожидаемо высокий – двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам», — сказал министр.

По его словам, Минэкономразвития в данном вопросе ориентируется на две величины – среднегодовой ВВП 2019 года и средний за четвертый квартал 2019 года.

«Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п.», — уточнил Решетников.

Он также добавил, что оценивать динамику ВВП по маю пока сложно, это связано также и с дополнительными нерабочими днями.

«Поэтому если говорить о полном восстановлении к четвертому кварталу 2019 году – это июнь-июль. Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали», — подытожил руководитель Минэкономразвития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из сложной ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса.