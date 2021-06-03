Песков прокомментировал отказ от доллара в ФНБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Минфина Антона Силуанова о сокращении вложений средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы, заявив, что за пояснениями по этому вопросу необходимо обращаться к правительству. Об этом он сообщил в ходе брифинга журналистам.

«Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство. Это нужно спрашивать у министра финансов. Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», — рассказал Песков, отвечая на вопрос об отказе от вложений средств ФНБ в доллары.

Ранее стало известно о том, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, выйдя из доллара и добавив золото. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.