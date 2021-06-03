Чижов: США могут помешать сертификации «Северного потока — 2»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Соединенные Штаты могут предпринять попытки помешать сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона готова ко всему. Также он добавил, что газопровод нужен Европе не меньше, чем России.

«Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — подчеркнул Чижов.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.