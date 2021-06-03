Мошенники вернулись к старой схеме при краже денег с карт россиян

Злоумышленники вновь стали использовать старую мошенническую схему с подбором номера и срока действия банковской карты для присвоения денег граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мошенники сначала проверяют через тестовый платеж действенность карты в обычном интернет-магазине, при удачном исходе в дальнейшем они быстро снимают с карты средства мелкими суммами через фальшивые сайты. Эксперты считают, что старые схемы грабежа стали вновь актуальными из-за появления виртуальных карт с малым сроком действия, из-за чего быстро можно подобрать варианты.

Вторым моментом специалисты выделяют ажиотаж граждан на покупки в интернете на фоне пандемии коронавируса. Для удобства клиентов магазины стали упрощать проверку карт.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как работают злоумышленники.

«Например, зная номер карты и фамилию владельца, они стремятся вычислить CVV и срок ее действия»,— поделился главный эксперт компании Сергей Голованов.

Предполагается, что для этого открываются сайты большого количества интернет-магазинов, куда вводят доступную информацию и пробуют совершить покупку. Для этого на каждом из них перебором вводят CVV от 000 до 999: как только прошла оплата, значит, номер верный. При этом, магазины, которые в данном случае используются, мошенническими не являются.