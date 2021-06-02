Белоусов уточнил позицию правительства в ситуации с металлургами

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на ПМЭФ-2021 пояснил заявление о том, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд руб. сверхдоходов, сообщает ТАСС.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — отметил Белоусов.

Политик подчеркнул, что для борьбы с нерыночными мерами необходимо искать системные механизмы для нейтрализации перепадов цен на металл.

«В случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать», — добавил первый вице-премьер.

Ранее Белоусов заявлял, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.