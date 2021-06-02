Замглавы МИД РФ надеется на скорое восстановление чартерных рейсов с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил надежду, что чартерные рейсы с курортами Египта возобновятся в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа продолжается, [остаются] последние штрихи, потому что решение, как вы знаете, было принято, об этом было заявлено на самом высоком уровне. Так что сейчас просто остались некоторые детали, связанные в том числе и с коронавирусными ограничениями», — рассказал замминистра на полях ПМЭФ.

Он рассчитывает, что россияне полетят в Шарм-эш-Шейх и в Хургаду в ближайшее время.

Также Богданов напомнил, что сейчас из России можно улететь только в Каир, откуда путешественники добираются и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду.

23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Полеты между РФ и Египтом было полностью остановлены в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.