Назван способ копить деньги, если их нет

Сбережения особенно важны для людей, находящихся в тяжелых обстоятельствах, заявил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, ключевую роль играет не количество откладываемых денег, а постоянство пополнения «копилки».

«Не делайте исключений: решили откладывать 5% от доходов – значит, никогда не позволяйте себе откладывать меньше. И не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала», – посоветовал эксперт.

Он отметил, что даже при небольшом доходе отложенные 5% не скажутся на общем состоянии бюджета. При этом переносить выбранную часть зарплаты в «копилку» следует сразу после поступления денег, так как это «психологически намного легче».

Финансист также порекомендовал открыть отдельный счет для накоплений, причем лучше сделать это в отдельном банке.

«Запретите себе тратить свои сбережения — оставьте такую возможность только на самые экстренные ситуации», – добавил Клопенко.

Эксперт посоветовал задуматься об открытии брокерского счета, но избегать рисков при инвестициях и не заниматься спекуляцией, а также диверсифицировать свои сбережения.

«На текущий момент гораздо выгоднее держать долгосрочные сбережения в иностранной валюте», – заверил финансист.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, в каких случаях клиенты могут потерять сбережения, которые хранятся в банке на вкладах.