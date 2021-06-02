Цены на нефть достигли максимального за два года значения на фоне решения ОПЕК+ продолжить наращивание нефтедобычи, сообщает издание Wall Street Journal.

Так, на момент закрытия торгов нефть марки Brent стоила $70,25 за баррель, рост цены составил 1,3%. Этот показатель стал самым высоким на закрытие торгов с мая 2019 года.

Кроме того, цена фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,1%, до $68,72 за баррель, что является максимальным показателем с октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ подтвердили решение наращивать нефтедобычу. В период с мая по июль текущего года добыча должна быть увеличена на 1,14 млн баррелей в сутки, при этом квота для России была повышена на 114 тыс. баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ привело к росту стоимость фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6% на лондонской бирже ICE.