Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперштаба.

Речь идет о следующих странах: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат, Москва — Загреб будут летать два раза в неделю, Москва — Бейрут, Москва — Люксембург, Москва — Тирана — один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. 12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

В Турции коронавирусом заразились 5 242 911 человек, из которых 5 105 042 пациента выздоровели, 47 405 скончались. За последние 24 часа в стране выявили 6 933 случая.