Центробанк ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

Банк России уведомил кредитные организации о том, что лимит для денежных переводов граждан через Систему быстрых платежей должен быть не ниже 150 тыс. руб. в день. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы, опубликованного на сайте регулятора.

«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. руб. в день, что позволит повысить доступность таких переводов», — указано в сообщении.

Помимо этого, регулятор также обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить для клиентов возможность оплачивать покупки и услуги при помощи мобильного приложения «СБПэй».

Центробанк отмечает, что на данный момент ряд банков занижают лимиты на объем переводов через СПБ в сутки. Кредитным организациям предписано скорректировать их до 10 июня включительно.

Система быстрых платежей — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях. В настоящее время к СБП подключены более 200 банков.

О намерениях установить лимит на переводы через СБП Банк России объявил 11 февраля. Тогда регулятор дал время на корректировку до 1 октября.