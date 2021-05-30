Российские клиенты банков стали чаще пользоваться овердрафтом

Клиенты банков России за апрель стали чаще пользоваться картами с подключенным овердрафтом. Долги по такой услуге за год выросли в 3,4 раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате. При этом получится оплатить покупки в магазинах, в результате у человека появится задолженность по овердрафту.

Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности.

Российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении — до 18,4 тыс. единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос. Он составил 34,8 тыс. руб.

Выяснилось, что объем долгов по картам с овердрафтом достиг значения в 639,5 млрд руб.

По версии экспертов, возросший объем портфеля овердрафтов в апреле связан с техническими вопросами учета задолженности.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке выросли до 10 трлн рублей.