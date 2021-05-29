Путин и Лукашенко обсудили новые авиарейсы и возвращение белорусских граждан из Европы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали поручение минтрансам двух стран проработать вопросы воздушного сообщения с учетом летнего периода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в связи с наступающим сезоном отпусков, многие граждане Белоруссии хотят приехать к Черноморскому побережью России.

«Минтрансам двух стран, России и Белоруссии, дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков ... а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что в настоящее время эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину».

Песков отметил, что главы государств обсуждали организацию воздушного сообщения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через Белоруссию.

Как сообщал Telegram-канал «Пул первого», Путин и Лукашенко обсудили расширение географии полетов «Белавиа» в России.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.