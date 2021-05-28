На Украине рассказали о приостановке поставки бензина А-95 из Белоруссии

Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка», — написал он.

При этом он отметил, что переговоры по поставкам бензина продолжаются.

По данным группы «А-95», в январе — марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13% (61,6 тыс. тонн), до 521 тыс. тонн, по сравнению с тем же периодом 2020 года (459,5 тыс. тонн). Импортные поставки из Белоруссии выросли на 50% — до 226,2 тыс. тонн. При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе — марте 2020 года.

В 2020 году Украина заняла последнее место в Европе по доступности бензина.