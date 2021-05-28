Air France прокомментировала отмену рейсов в Москву

Французская национальная авиакомпания Air France отменила только два рейса в Москву, 26 и 28 мая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

По его словам, информация об отмене трех перелетов ошибочна: рейс, изначально запланированный на 26 мая, был перенесен на 27 число, после чего отменен.

«Субботний рейс планируется вовремя», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Евросоюзе осудили происшествие, многие европейские перевозчики объявили, что будут облетать Белоруссию, поскольку страна не может гарантировать безопасность полетов.